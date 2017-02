Legg vekk arbeidsulukke

Arbeidsulukka på Bryggen Panorama i Måløy i mai 2016, blir lagt vekk. Det skriv Fjordenes Tidende. Ein mann i 20-åra fekk fleire hundre kilo med fasadeplater over seg under bygningsarbeid. Lensmann Nils Bakke seier til avisa at ingenting straffbart er bevist.