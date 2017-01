Legg til rette for skiturisme

For å legge betre til rette for toppturar, opnar Jølster kommune fire nye parkeringsplassar, det skriv friflyt.no. Parkeringane ligg i nærleiken av dei populære toppane Olahansen, Tindefjellet, Steinegga og Grovabreen. For å dekke brøyting og vedlikehald vil kommunen ta 50 kroner dagen i parkeringsavgift.