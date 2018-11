Legg ned tre skular

Kommunestyret i Vik har nettopp bestemt at skulane i Fresvik, Arnafjord og Vangsnes blir lagde ned. 10 av dei 17 representantane i kommunestyret røysta for nedlegging. Skulane blir lagde ned for å spare pengar. Sp-ordførar Olav Turvoll var blant dei som røysta for nedlegging.