Legg ned påstand om seks års fengsel

Den tidlegare styreleiaren bør straffast med fengsel i seks og eit halvt år og den tidlegare kjøkkensjefen bør sitje seks år bak lås og slå, meiner aktor.

– Grunnen til at dagleg leiar får ein påstand om seks år er at han har krav på strafferabatt, sidan han har vedteke å ha sett fyr på hotellet, seier statsadvokat Magne Nyborg.

Hotelldirektøren har innrømma at han køyrde ein tur frå Stockholm for å sette fyr på hotellet, medan dei to andre brørne nektar straffskuld.

Rettssaka mot dei tre brørne som står tiltalt for å ha tent på Selje Hotel 25. november i fjor har gått i Sogn og Fjordane tingrett dei siste vekene. I dag har aktor lagt fram sin prosedyre og påstand om straff.

Ingen av forsvararane vil kommentere straffepåstanden.

Tappa for millionar

Brørne er tiltalt for både å ha brent ned hotellet og for å ha tappa firmaet for millionar, samt forsøk på forsikringssvindel.

Aktor har lagt ned påstand om at styreleiaren, som politiet meiner er «Mr. X», skal få den lengste straffa.

– Det er fordi han har vore med på å tappa selskapet for fleire millionar og han har ikkje erkjent at han har gjort det, seier Nyborg.

Hotellet hadde stor gjeld og var forsikra for nær 100 millionar kroner.

