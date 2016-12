Legg ned barnehagar i Fjaler: – Tragisk

ORDFØRAR: Gunhild Berge Stang meiner det var naudsynt å leggje ned barnehagane. Foto: Josef Benoni Ness Tveit/NRK

Kommunestyret i Fjaler kommune vedtok måndag kveld å leggje ned barnehagen i Hellevik. I Guddal ønskjer dei å etablere ein familiebarnehage.

– Får vi til eit aukande barnetal i Guddalen, vil eg samarbeide for å få til ei løysing der igjen. Det same gjeld for Hellevik. Der går det ungar både frå Hellevik og Våge, og fleirtalet av dei bur i Våge, seier ordførar Gunhild Berge Stang frå Venstre.

Det var også spekulasjonar om kva som vil skje med skuletilbodet i Fjaler, men dei er trygge. Enn så lenge.

– Dette var ikkje eit enkelt grep, men eg håpar at det er nok til at vi slepp å ta større grep. Eg fryktar at om vi hadde vald å oversjå utfordringane vi har i økonomien no, hadde vi måtte gjort større grep seinare, seier Berge Stang.

– Ein dårleg dag

FRUSTRERT: Anne Hopland meiner det er tragisk at barnehagane blir lagt ned. Foto: Josef Benoni Ness Tveit/NRK

Det var ikkje eit samrøystes kommunestyre som vedtok nedlegginga av barnehagane, og Anne Hopland frå Senterpartiet var ein av dei som blei opprørt av vedtaket.

– Eg tykkjer det er heilt tragisk. Det bidrar ikkje til å stimulere bygdene til å arbeide med bygdeutvikling, tilflytting og næringsutvikling, som vi var førebudd på i Hellevik. Det er ein dårleg dag for meg, seier ho.

Venstre, Høyre og Arbeidarpartiet gjekk inn for å legge ned barnehagane. Hopland meiner det blir umogleg for Hellevik å trekkje til seg yngre menneskje no.

– Vi må ha infrastruktur som er attraktivt for 20–40 åringar. Det er barnehagar, det er kulturtilbod, kulturskule og det er skular i rimeleg nærleik. Viss ein mistar desse grunnleggane faktorane, stiller ein så mykje svakare. Då hjelper det ikkje at vi arbeidar på dugnad året rundt, fortel ho.

Hyttefolk og 50-åringar

Hopland meiner at Hellevika kan vere ein attraktiv buplass for alle om det blir lagt til rette for det.

– Då snakkar eg gjerne om den gruppa som ikkje er frå Hellevika, frå Dale eller Fjaler, men som vil flytte på landet. Då har vi mykje å tilby i Hellevik, til dømes fantastisk natur. Der er tilgjengelege ressurar, men viss vi mistar barnehagen, er vi attraktive for hyttefolk og 50-åringar, meiner ho.