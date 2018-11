Legg ned abortnemnd i Helse Førde

Helse Vest legg ned abortnemndene i Helse Førde og Helse Fonna. Det betyr at kvinner frå Sogn og Fjordane som søkjer abort etter 12. svangerskapsveke må til Bergen. Det er regjeringa som har bestemt at talet på nemnder skal reduserast for å sikre meir lik behandling.