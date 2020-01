Legg fotballskoa på hylla

I ein alder av 31 år har Ulrik Flo bestemt seg for å legge opp som fotballspelar. Sogndal Fotball har vald å ikkje fornye kontrakten med stryningen, melder klubben sjølv på sine nettsider. Totalt scora spissen 45 mål på 233 offisielle kampar for Sogndal. I tillegg har han spelt for Odd, Fredrikstad og danske Silkeborg.