Legg app til millionar på is

SFE sin Smathus-app, Flikk, vart ikkje motteke godt nok, skriv Firda. Difor har selskapet no valt å legge vekk appen, trass i at han kosta millionar å utvikle. Årsresultatet for bedrifta enda med 5,4 millionar kroner i minus.