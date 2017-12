Lastebilar kolliderte

To lastebilar har sklidd i kvarandre på fylkesveg 616 ved Langeneset, like ved Dalevatnet i ytre Bremanger. Det skriv Firdaposten. Det vert no jobba med å få tak i ein traktor som kan dra lastebilane frå kvarandre. Ein forbipasserande fortel at det er køar på begge sider av lastebilane.