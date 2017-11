Lastebil utfor vegen i Hornindal

Politiet fekk like over klokka 22 i kveld melding om ein lastebil som har køyrt av vegen ved Seljesetkrysset i Hornindal. Lastebilen har køyrt utfor vegen og stoppa på ei mark nedanfor vegkanten. Bilen skal ha lagt seg over på sida. Sjåføren skal ikkje vere skadd. Naudetatane er på veg til staden.