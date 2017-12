Lastebil står på tvers på rv. 5

Riksveg 5 er stengd i Sogndalsdalen mellom Sogndal og Fjærland, like ved Frudalstunnelen, der eit vogntog står på tvers. Det melder Statens vegvesen. Vegen er no stengd i samband med bilberging, og det er venta at det kan ta noko tid før vegen opnar att. På Statens vegvesen sitt webkamera frå staden kan ein sjå at det snør kraftig i området.