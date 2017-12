Lastebil sperrar vegen til flyplass

Ein lastebil har køyrt av vegen på fylkesveg 213 mellom sentrum i Kaupanger og Sogndal lufthamn. Ifølgje Vegtrafikksentralen har uhellet skjedd like bak byggefeltet på Kaupanger. Det snør kraftig i området. Bilbergar er på veg for å få fjerne bilen som står til hinder for anna trafikk. Ifølgje VTS var flyet som skulle ha gått frå Sogndal lufthamn innstilt, så uhellet skal ikkje ha ført til trøbbel for flyreisande.