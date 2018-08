Lastebil har velta

Ein lastebil med stein har velta ved Voll på riksveg 13 i Vik. Politiet opplyser at føraren tilsynelatande er uskadd. – Det er manuell dirigering på staden. No ventar vi på at tungbilbergar skal komme til staden, opplyser operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.