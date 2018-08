Lars Fredrik Tvinde til Koll

Lars Fredrik Tvinde har signert for klubben Koll i Oslo, og har med det spelt sin siste kamp for Førde Volleyballklubb. Det melder klubben sjølv på si Facebook-side. – Lars har gjennom ei rekke år vore viktig for volleyballen i Førde, både på og utanfor bana, heiter det frå klubben, som ønskjer Tvinde lukke til vidare i Oslo.