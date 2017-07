Lange køar på E39

Det er køar på fleire kilometer ved Anda ferjekai på E39 i Nordfjord. Årsaka er etterslep etter at vegen var stengt grunna flaum tidlegare i dag og at fylkesveg 60 over Utvikfjellet er stengt grunna straum. Det er rekna om lag halvannan time med venting.