Langar ut etter fusjonsvedtak

Jølster-ordførar Oddmund Klakegg (Sp) gir Aps bystyregruppe i Førde det glatte lag, etter at dei sikrar fleirtal for kraftfusjonen, skriv Firda. Med Ap som tunga på vektskåla, kjem Førde bystyre torsdag til å sikre fleirtal for samanslåinga av Sunnfjord Energi og det store energikonsernet BKK i Hordaland. Klakegg meiner vedtaket i bystyret i Førde vitnar om eit Førdemiljø som berre tenker på seg sjølv.