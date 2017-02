Landstad ny styreleiar

Agnes Landstad er peika ut som ny styreleiar for Helse Førde. Ho har fungert som leiar den siste tida. Aud Ingrid Espeland, Hans Jacob Westbye og Arthur Norevik er vald inn som nye styremedlemer. Geir Berge Øverland, Jorunn Ringstad og Berit Hornnes går no ut av styret for Helse Førde.