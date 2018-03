Lagt ut for sal

Raftevold Hotel i Hornindal er lagt ut for sal på Finn.no. Det skriv avisa Fjordingen. I annonsen på Finn står det at hotellet har 44 dobbelrom og prisantydningen er på 14,5 millionar kroner. – Familiesituasjonen heime i Tyskland gjer at eg ønskjer å flytte tilbake. Det er synd å forlate både hotellet og Hornindal, men ein kjem til eit vegskilje der ein må ta val. Og då fell valet på familien heime, seier dagleg leiar Jens Brokmann til Fjordingen.