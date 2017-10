Lågaste sjukefråvær på Vestlandet

Helse Førde har det lågaste sjukefråværet av helseføretaka på Vestlandet. Sjukefråværet har gått ned og ligg no på 5,2 prosent. Under styremøtet i Helse Førde fredag vart det påpeikt at fråværet knapt kan bli lågare.