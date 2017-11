Lagar du deg mat på komfyren etter fest? Ikkje gjer det

– Dette skjer året rundt, men no i førjulstida kan det vere på plass med ei ekstra åtvaring, seier varabrannsjef Eivind Ask i Flora brannvesen.

BERGA AV ALARMEN: Varabrannsjef Eivind Ask seier situasjonen i natt var relativt udramatisk. Det var ikkje mykje røyk i leilegheita, og takka vere alarmanlegget fekk brannvesenet tidleg melding om røykutviklinga. Foto: Cosmin Cosma / NRK

Han var overbefal då brannvesenet i natt måtte vekke ein rusa mann som hadde sovna frå tre kjelar på komfyren. Alarmen hadde gått i eit heilt leilegheitsbygg i sentrum av Florø. Då brannvesenet kom fram vart dei møtt av dei andre bebuarane i oppgangane, medan mannen som budde i den røykfylte leilegheita sov tungt.

– Vi skjønte fort at det dreia seg om matlaging. Då vi ikkje fekk kontakt med han såg vi oss nøydde til å ta døra for å kome oss inn. Vi vil vere sikre på at folk ikkje er i fare.

– Folk må forstå farane

Utrykking til tørrkoking eller svartsvidde pizzaer er langt frå noko nytt for brannvesenet landet rundt. I fjor var komfyrbrannar skuld i over halvparten av alle brannar og branntilløp i Norge. Ifølgje brannvesenet er det eldre og unge einslege som oftast står bak.

Ei kvinne i 20-åra vart i fjor vinter dømd til 45 dagar fengsel på vilkår, etter at ho våren 2015 starta ein storbrann med mat ho gløymde på komfyren.

Brannvesenet jobbar stadig med å få folk til å forstå kor gale det kan gå viss ein set på mat når ein er for trøtt eller for full til å klare å passe på den. Seinast i haust brukte brannvesenet i Bergen svartsvidde pizzaer for å nå ut til studentane i byen.

Eivind Ask i brannvesenet i Flora trur mange treng ei påminning:

– Det viser seg at det ofte skjer i samband med at folk har vore på byen. Dei aller fleste er påverka når dette skjer, og gjer ikkje dette med vilje. Difor er det viktig å ha eit bevisst forhold til farane, seier han.

SLIK KAN DET I VERSTE FALL GÅ: Bilete er teke av Bergen brannvesen på ein brannstad i Bergen tidlegare i år, og har ikkje noko med brannen i Flora natt til i dag å gjere. Foto: Bergen brannvesen

– Ver forsiktige

Ask har ikkje tal på kor mange utrykkingar dei har til mat som blir gløymt på komfyren, men meiner det er altfor mange. Veldig ofte er det menn som er syndarane.

Ask håpar folk er klar over kor farleg det kan vere.

– Sovnar ein frå mat i steikeomnen eller på komfyren, har folk ein tendens til ikkje å vakne av røyken. Søv ein tungt nok vil ein heller ikkje vakne av brannalarmen. Det er ein risiko at det kan spreie seg til til dømes ventilatoren, men også røyken i seg sjølv kan vere farleg, sjølv om det berre dreier seg om tørrkoking.

Oppmodinga er enkel:

– Ver forsiktige og tenk dykk om!

Ingen personar kom til skade etter tørrkokinga i Flora i natt. Mannen som budde i leilegheita blir meld for forholdet.