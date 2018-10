Lærdal slit med økonomien

Sjølv om Lærdal kommune det siste året har teke fleire grep for å minske underskotet i økonomien, slit dei framleis med raude tal, ifølgje porten.no. – Du kan bli litt deprimert. Vi har gjort store kutt og snudd rimeleg mange steinar etter kvart. Likevel sit me her igjen, seier SV-politikar Annike Renate Vanberg.