Kystverket: Stad skipstunnel kan vere klar i 2025

NETT NO melde saka først.

Ifølge rapporten frå Kystverket kan tunnelen takast i bruk i 2025. Det er Samferdsledepartementet som har bestilt rapporten.

Kystverket meiner det kan koste mindre å bygge Stad skipstunnel enn det som låg i forprosjektet. 2,9 milliardar kroner er kostnadsmålet, og byggestart er rekna til 2021.

Prosjektleiar for Stad skipstunnel, Randi Humborstad, er nøgd med det som kjem fram i rapporten.

– Dette betyr veldig mykje for realiseringa av prosjektet. Dette er ein gledas dag, seier ho.

Humborstad ventar at politikarane no tek grep for å setje i gang prosjektet.

– No ventar eg at Regjeringa vil kome med eit investeringsvedtak til Stortinget og bevilge oppstartsmidlar i neste års statsbudsjett, seier ho.

Selje-ordførar Stein Robert Osdal (KrF) er samd i dette.

– No er det opp til rikspolitikarane å gjere dei nødvendige vedtaka i haust. Då kan Kystverket setje i gang planlegging og byggestart, seier han.

Med denne rapporten har Stad skipstunnel vore gjennom 21 utgreiingar.