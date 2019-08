Kyrkjene i Jølster held ope

I samband med uvêrsherjingane i Jølster vil alle kyrkjene i kommunen halde ope førstkomande søndag. Kyrkjene i Jølster opplyser at det blir tid til å vere stille, tenne lys, å vere saman eller prate over ein kaffikopp. Det blir også høve for samtale med prest.

Det er Helgheim kyrkje, Vassenden kyrkjesenter og

Ålhus kyrkje som held ope i ulike tidsrom.