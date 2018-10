– Kvinna er funne utandørs, difor har vi oppretta ei undersøkingssak, seier politioverbetjent Nils Bakke til NRK.

Politiet har jobba med saka gjennom helga og kvinna skal obduserast i dag. Dødsårsaka er førebels ikkje kjend.

– Vi avventar obduksjonen, seier Bakke.

Avisa Firda skriv at kvinna blei funnen i vegkanten, og at funn på staden tyder på at kvinna har falle ned ein skrent.