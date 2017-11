Kven vil du skal vinne Luttprisen?

Luttprisen er delt ut kvart år sidan 2006 og vert no delt ut for 12. gong. Prisen er eit kunstdiplom av Oddvar Torsheim samt eit stipend på 25.000 kroner frå Sparebanken Vest.

Du kan vere med å bestemme

Det er både ein fagjury og publikum som bestemmer kven som skal få prisen. Dei ti som skal kjempe om prisen i år er Erlend Apneseth, Sigrid Moldestad, Kjartan Lauritzen, Silo, Andrea Santiago, Oselie, Ketil Thorbjørnsen, Steinar Karlsen, Månevenn, SJUR og Vilde & Anna. Alle kan vere med i folkejuryen ved å levere si røyst på nettsidene til NRK Sogn og Fjordane. Der kan ein røyste ein gong i døgnet fram til 15. januar.

Sigrid, Kjartan Lauritzen og Ronny på scena

Prisen skal delast ut under den store musikkfesten som vert arrangert 20. januar på Larris Scene i Førde. Der er både musikarar, arrangørar, musikkbransje og ikkje minst publikum invitert. På dagtid er det seminar for bransjen, så er det talentkonkurransefinale, før det blir prisutdeling og til slutt fest og konsert med partybandet Fagernes Yacht Klubb. På sjølve prisshowet kjem mellom anna Sigrid Moldestad og Kjartan Laurtizen innom for å spele eit par låtar. Programleiar er Ronny Brede Aase. Fleire artistar til prisutdelinga vert annonsert seinare.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nye Lutt-prisar

Noko av det nye i år er at det blir delt ut fleire ulike Luttprisar. I tillegg til årets artist frå Sogn og Fjordane, blir det også delt ut pris til årets talent og ein årets bakom-Luttpris. Musikkfesten er eit samarbeid mellom BRAK som arrangerer Blest, NRK Sogn og Fjordane med Luttprisen og Larris Scene på Scandic Sunnfjord Hotell og Spa. I tillegg er Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane for første gong saman om å støtte opp økonomisk om ein slik musikkfest.



Tidlegare vinnarar av Lutprisen er: Eva Weel Skram, Sigrid Moldestad, Thea Hjelmeland, Vreid, Karl Seglem, Good Time Charlie, Håvard Lothe og The Generous Days.

Meir om dei nominerte:

Erlend Apneseth. Foto: Rune Fossum / NRK

Erlend Apneseth

Musikaren frå Jølster er ein av dei beste i landet på hardingfele, han skapar nye og unike tonar og imponerer alle som måtte høyre spelet hans. Saman med trioen sin fekk han i år eit dryss av gode terningkast for det sine to album "Nattsongar" og "Åra." Mellom anna har Aftenposten gjeve han toppkarakter.

Sigrid Moldestad. Foto: Øystein Haara

Sigrid Moldestad

Moldestad gav i haust ut albumet "Vere Her," og har fått rosande omtaler for det. Musikk for både hjarte og hjerne skreiv Aftenposten og gav ho terningkast fem. Ho har også spelt ei rekkje konsertar, og har solgt ut fleire av konsertane no før jul.

Kjartan Lauritzen. Foto: Mattias Rolighed Bergset / NRK

Kjartan Lauritzen

2017 har vore eit fantstisk år for musikaren frå Balestrand som eigentleg heiter Per Aki Sigurdson Kvikne. Han har fått spele på nokon av dei største feistivalane i landet, og har i haust solgt ut store arenaer i våre største byar. Han var også nominert til to av tre prisar under P3-Gull. Låtane hans er totalt streama millionar av gonger.

Silo

Dei unge bluesartistane i gruppa Silo frå Bremanger har opplevd mykje etter at de vann talentkonkurransen til bluesfestivalen på Notodden. I år har dei også kome ut med sitt første album og fekk strålande mottaking. Med ei rekke spennande konsertar mellom anna på Svalbard har bandet fått vist seg fram for eit stort publikum i år. No skal dei også representere Norge i ein blueskonkurranse i USA i januar.

Andrea Santiago Stønjum. Foto: TV2

Andrea Santiago Stønjum

Den 16 år gamle jenta frå Måløy har gjort det sterkt under TV2 sin konkurranse The Voice i haust. Både mentorar, publikum og TV-sjåarar har gjeve ho uhemma skryt for hennar framføringar. Andrea er framleis med i konkurransen og sjanse til å gå heilt til finalen.

Oselie Henden. Foto: NRK

Oselie

Fjorten år gamle Oselie Henden vann i haust finalen i MGP Jr. Det var i år 1255 innsende bidrag til talentkonkurransen. Oselie kjem frå Nordfjordeid og dermed har kommunen vunne den gjeve konkurransen to år på rad. Ho har sjølv skrive den aktuelle songen sin "Verda Vår."

Ketil Thorbjørnsen. Foto: Stian Sjursen Takle / NRK

Ketil Thorbjørnsen

Musikaren Ketil Thorbjørnsen frå Høyanger og Årdal gav i år ut sitt nye album "Vi Treng Trøyst." Han lagar musikk og tekst sjølv, og er ein musikar med tydlege meingar. Han har i løpet av året gjort ei rekke store og mindre konsertar. Han var også nominert til Fylkeskulturprisen i år.

Steinar Karlsen. Foto: David Zadig / NRK

Steinar Karlsen

Gitaristen frå Eikefjord har hatt eit svært hektisk år både som soloartist, og som musiker og låtskrivar i Good Time Charlie, bluesbandet som gav ut sitt 10. album i vår. Steinar Karlsen er ein spennande gitarist som mange framstormande artistar nyttar, både på scene og i studio. Karlsen har gitt ut fem soloalbum dei siste seks åra.

Månevenn. Foto: Pressefoto

Månevenn

Denne gjengen frå Sunnfjord gav i haust ut si tredje plate. Musikken lagar dei sjølvsagt sjølv, og dei har gjort mange konsertar rundt om i Sogn og Fjordane. Songane vert framført på klingande dialekt og dei meiner at det er naturleg at plata heiter "Midt i Alt," sidan dei alle er midt i 40-årskrisa.

SJUR. Foto: Marcus Valeur

SJUR

Sjur Gimmestad frå Sandane har berre gjeve ut nokre få låtar, men har derimot fått stor suksess. Han er streama millionar av gonger. Låta "Let Me Love You" er lytta til 67 millionar gonger berre på Spotify. SJUR har også gjort fleire konsertar, mellom anna på det store musikktreffet Vill Vill Vest i Bergen. Han har også fått prisar for jobben som produsentjobben han gjer både på sine og andre sine låtar.

Vilde & Anna. Foto: Terje Pedersen, Scanpix

Vilde & Anna

I fjor vann Vilde og Anna frå Nordfjordeid finalen i Mgp Jr. Heilt sidan den gongen har dei spelt ei rekkje store og mindre konsertar. Dei fekk også vere med på juleturneen til Mgp Jr og på eit av dei mest sette TV-programma i fjor, "Kvelden før Kvelden." I sommar fekk dei også stå på scena framfor 10.000 på Malakoff Rockfestival i heimbygda. I haust gav Vilde og Anna også ut to låtar som alt er mykje lytta til.