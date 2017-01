Kvar ellevte måtte betale

Under ein trafikkontroll ved Hafslo fekk ein bilførar forenkla førelegg for isete frontrute, medan ein fekk det same for bruk av handhalden mobiltelefon. Ytterlegare to bilførarar hadde ikkje med seg førarkort og fekk gebyr for det. I alt 45 bilistar vart kontrolerte.