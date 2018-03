Kuttar i talet avisdagar

Frå 24. april vil Firdaposten i Florø gå frå tre til to papirutgåver i veka. Det skriv avisa sjølv på nettavisa si. Redaktør Svend Arne Vee seier at avisa no skal satsa meir på å bli endå betre på nett. Onsdag og fredag vert dei nye dagane for papiravisa.