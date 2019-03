Kronerulling for Tungestølen

Det er starta kronerulling for å få inn nok pengar til å byggje opp att Tungestølen i Luster. Den 101 år gamle stølen vart knust til pinneved i orkanen Dagmar i 2011, men planane for nye Tungestølen (bilete) vart straks klare. Styreleiar Ole Schanke Eikum fortel at målet er å få inn 500 000 kroner.