Kritiske til tunnelsatsing

Ekspertar meiner det er usikkert kor mykje vegvesenet får igjen av å bruke 20 milliardar kroner på sikring av over 200 vegtunnelar. Bergens Tidende skriv at tunnelforskar Are Wendelborg Brandt meiner fleire av tiltaka ikkje har dokumentert effekt. Vegdirektoratet stiller seg undrande til kritikken.