Kritiske til pengedryss

Naturvernforbundet meiner det er feil å drysse millionar av kroner over kommunar som legg til rette for oppdrettsanlegg. I går fordelte regjeringa berre i Sogn og Fjordane over 220 millionar kroner til 11 kommunar og fylkeskommunen. Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, meiner pengane i staden burde vore brukt på forsking og utvikling for å bøte på skader og gjere næringa meir miljøvenleg.