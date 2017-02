Kritiske til klatrerute

Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane meiner Hornelen sin verdi går ned om det blir bygd ein såkalla via ferrata der. Fleire næringslivsaktørar i Bremanger ønskjer å byggje ein tilrettelagt klatresti opp til toppen av fjellet.- Urørt natur er ein viktig ressurs for turistnæringa, skriv forumet i ein uttale.