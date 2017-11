Kritisk til hemmelegstempling

Fylkesmannen er kritisk til avslaget om innsyn i rapporten om Sogn barnevern. Det skriv Sogn Avis. Fylkesmannen har oppheva Sogndal kommune sitt avslag på kravet frå Sogn Avis om innsyn, og sendt saka tilbake til kommunen for ny vurdering. Det er ifølgje Fylkesmannen ikkje gjort greie for at det er heimel for å nekte innsyn i heile rapporten, på grunnlag av teieplikt.