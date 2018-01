Kritiserer politiet for tidsbruk

Mannen i 30-åra som i Sunnmøre tingrett erkjende å ha lurt ti jenter, blant dei to frå Sogn og Fjordane, til å kle av seg framfor webkamera, kritiserer politiet for lang etterforskingstid. Politiet har brukt fire år på etterforskingsarbeidet. Politiadvokat Cathrin Remøy seier at dei har brukt mykje tid på å gjenopprette sletta datafiler.