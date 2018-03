Kritikarpris til sogne-omsetjar

Øystein Vidnes i Leikanger fekk i går kritikarprisen for beste omsetjing. Han fekk prisen for å ha omsett novellesamlinga Tre kvinner av Robert Musil for Leikanger-forlaget Skald. Juryen kallar omsetjinga hans for både frodig og forstandig. Prisen er eit trykk frå Henrik Gullvågs Ibsen-serie.