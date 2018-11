Kristine Lie ny politisk rådgjevar

Kristine Lie frå Sogndal vert ny politisk rådgjevar for landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp), det skriv Statsministerens kontor i ei pressemelding. Ho har til no jobba som politisk rådgjevar for Framstegspartiet i transportkomiteen på Stortinget.