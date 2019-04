KrF vil sikre breiband til alle

Kristeleg Folkparti i Sogn og Fjordane fekk med seg landsmøtet i partiet på kravet om at dei som bur i utkantane skal ha same prisar og same tilgang til breiband som innbyggjarane på større stader. Førstekandidat i Vestland KrF, Trude Brosvik, håpar no at dei skal få med seg resten av Stortinget på på kravet deira.