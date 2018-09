Krev stogg i bruken av lusemiddel

Norges Kystfiskarlag krev i dag at ein stoggar bruken av kjemiske lusemiddel ved oppdrettsanlegg. Kystfiskarlaget krev også full gjennomgang av utsleppsregelverket knytt til lakselus. Bakgrunnen for kravet er gårsdagens NRK-sak om nye forskingsresultat. Den nye forskinga viser at det mest brukt lusemiddelet i oppdrettsnæringa er langt farlegare for reker og miljø enn det ein har trudd til no.