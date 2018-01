Krev sjukehusavklaring

Eid Venstre er sterkt kritiske til Helse Førde si avgjerd om å legge ned gynekologisk poliklinikk ved Nordfjord sjukehus i 2018. I ei fråsegn krev partiet at Helse- og omsorgsministeren sørger for ei avklaring om korleis Nordfjord sjukehus skal utviklast i åra framover som ein nasjonal modell for Framtidas lokalsjukehus. Eid Venstre meiner det er særleg ille at kvinnehelse er styret i helseføretaket si skyteskive.