Krev postlevering kvar vekedag

Fylkesutvalet krev postlevering kvar vekedag. Det skjer etter at Samferdsledepartementet vil gå over til postlevering annakvar dag. Fylkesutvalet er uroa for at færre dagar med postlevering vil gjere det vanskelegare å sende prøvemateriale frå legekontor, eller medisinar til pasientar.