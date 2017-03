Krev like prisar for sterilisering

Senterkvinnene i Sogn og Fjordane krev like prisar for sterilisering av kvinner og menn. Eigenandelen for sterilisering av kvinner er på vel 6 000 kr, mens den for menn er på vel 1200 kr. Trass i at dette er to ulike inngrep og det er eit større inngrep på kvinner enn menn, meiner dei dette er alvorleg forskjellsbehandling.