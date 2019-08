Krev handling mot Brasil

Førstekandidatane til Raudt i Vestland, Terje Kolbotn og Jeanette Syversen, krev no at regjeringa legg press på Bolsonaro-regjeringa og norske selskap i Brasil for å hindre avskoging og brannar i Amazonas. – Regjeringa må avslå ein ny handelsavtale inntil Brasil har garantert dette, krev Raudt.