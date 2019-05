Krev fleire båtruter

Næringslivet og politikarar i Flora, Bremanger og Vågsøy krev fleire båtruter mellom dei tre kystkommunane. Men fylkesrådmannen meiner at det blir for få passasjerar til at det vil lønne seg. Næringslivet meiner det ikkje går an å seie kor mange som vil bruke ei rute som ikkje har eksistert før.