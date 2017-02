Krev erstatning etter sjukehusbrann

Førde kommune krev 10.000 kroner i erstatning etter brannen i nybygget på sentralsjukehuset i Førde 6. februar. Det melder Firda. Årsaka er at brannen starta i eit oksebeger for sigarettar som stod på stillaset, og gjorde at treverket på bygget tok fyr.