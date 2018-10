Krev betre rammevilkår

Administrerande direktør Trine Lerum Hjellhaug i Lerum krev betre rammevilkår for norsk næringsliv. Saft- og syltetøy-produsenten i Sogn var i full gang med å bygge ny fabrikk då politikarane auka avgiftene kraftig, skriv Nationen. For Lerum betydde auken at dei måtte ut med 16 millionar kroner meir i sukkeravgift. – Dette har gått ut over salet, seier Hjellhaug.