Krev å få fellingsløyve

Sauebønder i fylket reagerar på at dei ikkje får fellingsløyve på ulven som har herja i Ytre Sogn og Sunnfjord, sidan i fjor sommar. Ragnhild Sæle i Sau- og geit meinar at dei burde få fornya løyvet, då ulven har vore i området over lang tid.