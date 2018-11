Krasja i fylla etter valdsdom

Ein nordfjording i 20-åra må 75 dagar i fengsel. Med ein promille på 1,9 køyrde mannen bil og krasja i ein tunnelvegg. Det skjedde berre ein månad etter at han fekk ein vilkårsdom for vald. Mannen må også betale 10.000 kroner i bot og klare seg utan førarkort i to år og åtte månader.