Køyreforbod i 3 månader for uhell

To polske vogntogsjåførar har fått køyreforbod i tre månadar for å ha mista kontrollen på riksveg 15 over Strynefjellet, skriv Fjordingen. Vogntoga sperra vegen så fjellovergangen var stengt i fleire timar. Begge sjåførane hadde sommardekk på hengarane, og dei hadde heller ikkje kjetting. No må dei ut med 5000 kroner kvar i bot.