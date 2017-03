Køyretøyet fekk køyreforbod og vart fråteken skilta då det vart stogga på kontrollplassen ved Kjøs.

Likevel sette føraren seg bak rattet og køyrde til Nordfjordeid for å laste den på eit vogntog som kom frå Polen for å hente det.

– Dette vart gjort for at køyretøyet skulle fraktast ut av landet, seier Svein Arne Henjesand hos Statens vegvesen.

Kan vente seg bot

FORKASTELEG: Lensmann Lasse Trosdahl er glad for at Statens vegvesen lukar ut køyretøy som det ved Kjøs. – Slike køyretøy representerer ein stor fare på vegane, seier han. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Men transporten ut av landet gjekk ikkje heilt som planlagt. På veg mot Strynefjellet vart bilen kjent att og stogga ved Folven.

Føraren av lastebilen kan no vente seg ei bot for å ikkje følgje pålegg om bruksforbod og for å køyre med trafikkfarleg og uregistrert køyretøy.

– Det er ein grunn til at vegvesenet tok skilta. Den var ikkje trygg å køyre med, og då skal det stå stille til feila er utbetra. Dette er rett og slett ikkje akseptabelt, seier lensmann i Stryn, Lasse Trosdahl.

Farleg køyretøy

Lensmannen er glad for at køyretøyet er luka ut frå trafikken. Oljelekkasjen i motorrommet kunne ført til brann, medan bremseskivene på forakslingen hadde så mykje sprekkar at dei kunne ha gått i oppløysing.

– Skrekkscenariet hadde vore om det byrja å brenne midt i ein av tunnelane medan den trykker seg oppover Strynefjellet. Eller at det bremseskivene går i oppløysing og han misser bremsene på forakslingen på veg ned frå fjellet, seier Trosdahl.

Kvilte ikkje nok

Det er ikkje berre i Nordfjord at Statens vegvesen har kontrollert store køyretøy. Ved Håbakken i Lærdal i går kveld vart ein førar meld for brot på køyre- og kviletida.

Føraren hadde tre tilfelle av manglande pause i køyringa og hadde heller ikkje hatt pålagt vekekvil.

– Han hadde køyrt ni etterfølgande døgn, der det maksimale er seks. I tillegg for å bli meld vart han pålagt minst 45 timar kvile på staden, opplyser Gunnar Brevik.

Godt utrusta

Eit vogntog fekk i same kontrollen køyreforbod på grunn av feil på ABS-bremsesystemet, medan eit fekk bruksforbod og pålagt avlasting grunna overlast.

Under ein kontroll ved Førde trafikkstasjon fekk to køyretøy bruksforbod og måtte betale gebyr på grunn av overlast. Begge måtte laste av på kontrollplass.

– Eitt køyretøy fekk bruksforbod på grunn av mangelfull sikring av last, og ein førar fekk åtvaring på grunn av brot på bestemmingane om køyre- og kviletid, seier Geir Leon Hetle og opplyser at det derimot var bra med dekk- og kjettingutrustning på dei kontrollerte.