Køyrde utan diesellokk

Eit køyretøy fekk bruksforbod grunna lekkasje frå dieseltanken, melder Statens vegvesen. Tanken mangla lokk slik at dieselen skvupla over under bremsing og svinging, dette kan vere trafikkfarleg for andre trafikantar og skape farlege situasjonar særleg for dei som køyrer på to hjul, MC og Mopedar.