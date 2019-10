Køyrde til sjukehus i Førde

To personar i 70-åra er køyrde til sjukehus i Førde etter ei trafikkulukke ved Langesetvatnet på riksveg 15 i Stryn. Skadeomfanget er ukjent, opplyser Vest politidistrikt. Bilen dei to sat i skal ha hamna i grøfta, deretter over på taket i eit køyrefelt. Det er manuell dirigering på staden, men trafikken kan passere i eit køyrefelt.